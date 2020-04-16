У Харкові знову спалахнув ринок "Барабашово", довкола якого у місті сутички
Вночі 16 квітня у Харкові сталася пожежа в торговому павільйоні на ринку "Барабашово". Саме на цьому ринку у лютому сталися масові сутички між підприємцями і комунальниками.
Аби загасити спалах, довелося залучити 60 пожежників. Про це повідомляює пресслужба ДСНС.
Важливо Рятувальники досі гасять місця тління у Чорнобилі
Пожежники зазначають, що на момент їхнього прибуття у двоповерховому торгівельному павільйоні горіли товари господарчого вжитку на площі 200 квадратних метрів та були пошкоджені вікна суміжного павільйону.
У пожежі ніхто не постраждав / Фото пресслужби ДСНС
Причину займання та збитки наразі встановлюють, правоохоронці проводять низку перевірок. Жертв та постраждалих немає.
У чому конфлікт довкола "Барабашово"?
16 жовтня 2019 Харківська міськрада затвердила будівництво дороги, незважаючи на протест підприємців із ТЦ "Барабашово". Їхні торгові павільйони буде "відселено" у зв'язку з ремонтом. Кернес запевнив, що усі підприємці отримають нові торгові місця.
Тоді підприємці встановили велику рекламну арку із написом "Кернес Руки геть від "Барабашово". Її міськвиконком назвав незаконною, а комунальники приїхали демонтовувати. Тоді хтось її підпалив і почалися масові сутички. Постраждали 3 людини. Серед підприємців є люди, які отримали опіки очей від розпорошених газових балончиків, а також ті, кого побили арматурою.
Основну частину площі ринку контролює харківський концерн АВЕК, бенефіціаром якого є нардеп багатьох скликань Олександр Фельдман.
Пожежа на Барабашово у лютому – дивіться відео
Читайте також
-
Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандеміїсьогодні , 07:10
-
Хто стане міністром енергетики: кандидати та проблеми в Українісьогодні , 07:01
-
Курс валют на 16 квітня: ціна на долар зросла, на євро – впаласьогодні , 08:30
-
15 стікерів в Telegram, які варто завантажитисьогодні , 09:08
-
Чи варто узаконити проституцію для підтримки економіки: опитуваннясьогодні , 06:40
-
Масштабна реформа СБУ: як Зеленський хоче змінити спецслужбусьогодні , 11:00