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      У Харкові знову спалахнув ринок "Барабашово", довкола якого у місті сутички

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      Ринок "Барабашово" знову у Харкові знову горів / фото ДСНС

      Вночі 16 квітня у Харкові сталася пожежа в торговому павільйоні на ринку "Барабашово". Саме на цьому ринку у лютому сталися масові сутички між підприємцями і комунальниками.

      Аби загасити спалах, довелося залучити 60 пожежників. Про це повідомляює пресслужба ДСНС.

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      Пожежники зазначають, що на момент їхнього прибуття у двоповерховому торгівельному павільйоні горіли товари господарчого вжитку на площі 200 квадратних метрів та були пошкоджені вікна суміжного павільйону.


      У пожежі ніхто не постраждав / Фото пресслужби ДСНС

      Причину займання та збитки наразі встановлюють, правоохоронці проводять низку перевірок. Жертв та постраждалих немає. 

      У чому конфлікт довкола "Барабашово"?

      16 жовтня 2019 Харківська міськрада затвердила будівництво дороги, незважаючи на протест підприємців із ТЦ "Барабашово". Їхні торгові павільйони буде "відселено" у зв'язку з ремонтом. Кернес запевнив, що усі підприємці отримають нові торгові місця.

      Тоді підприємці встановили велику рекламну арку із написом "Кернес Руки геть від "Барабашово". Її міськвиконком назвав незаконною, а комунальники приїхали демонтовувати. Тоді хтось її підпалив і почалися масові сутички. Постраждали 3 людини. Серед підприємців є люди, які отримали опіки очей від розпорошених газових балончиків, а також ті, кого побили арматурою.

      Основну частину площі ринку контролює харківський концерн АВЕК, бенефіціаром якого є нардеп багатьох скликань Олександр Фельдман.

      Пожежа на Барабашово у лютому – дивіться відео

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України ДСНС Новини Харкова Пожежа
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