У Кабміні повідомили, скільки Україна зекономила завдяки ProZorro

Система електронних державних закупівель ProZorro за два роки існування заощадила 52 мільярда гривень бюджетних коштів.

Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

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"Сьогодні 2 роки з часу повного переходу всіх закупівель в Україні в електронний формат. Ми не можемо побудувати окремо взятий рай ProZorro, де все буде ідеально, незважаючи на життя поруч", – зазначив Нефьодов.

Він додав інфографіку, в якій йдеться, що було проведено 2 мільйони тендерів, найбільша кількість учасників на торгах склала 24 на тендер. ProZorro забезпечила 155 тисяч нових постачальників, а також 25 тисяч нових замовлень у системі електронних продажів.