У Китаї за корупцію ексголову Інтерполу засудили до 13 років: деталі справи

Китайський суд у вівторок, 21 січня, виніс рішення у справі про корупцію Менга Хунвея. Китайського чиновника та колишнього очільника Інтерполу засудили до 13 років 6 місяців в'язниці.

Суд визнав Хунвея винним у тому, що він взяв хабар у розмірі 2 мільйонів доларів, повідомляє DW.

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Крім в'язниці, ексочільника міжнародної поліції зобов'язали сплатити штраф на суму 14 мільйони юанів – у конвертації близько 290 тисяч доларів.

Хто такий Менг Хунвей

Менг Хунвей – китайський політик, чиновник та полісмен. У Китаї обіймав посади заступника міністра громадської безпеки, а також очолював берегову охорону держави.

З 2016 по 2018 роки очолював Інтерпол. Загалом у 67-річного Хунвея понад 40 років досвіду роботи у сферах кримінального правосуддя та поліцейської діяльності.

Що таке Інтерпол?Інтерпол – міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців.

Справа Менга Хунвея: коротко

Менг безслідно з ник у жовтні 2018 року під час візиту у Китай з Франції, де базується Інтерпол. Його виключили з Комуністичної партії Китаю та звинуватили у хабарництві.

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Китайські правоохоронці звинувачують Хунвея у тому, що за 2 мільйони доларів незаконно допомагав компанії з кібербезпеки отримати контакти у китайському уряді.

Дружина китайського чиновника стверджує, що справа проти її чоловіка політично вмотивована. За шість років правління китайського лідера Сі Цзінпіня там засудили понад мільйон чиновників.

Сам Цзінпінь стверджує, що таким чином намається побороти корупцію у державних структурах, але натомість за це його звинувачують у політичних розправах з опонентами.