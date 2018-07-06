У Києві 8 липня метро працюватиме довше
У неділю, 8 липня, у Києві метро працюватиме на годину довше, ніж у звичайні робочі дні. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен у Twitter.
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"Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. З центру міста – близько 01:15, з "Виставкового центру" – близько 01:05", - йдеться в повідомленні.
Зазначаєть, що роботу метро продовжать через велику кількість відвідувачів в останній день фестивалю AtlasWeekend.
Джерело: 24 Канал
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