У Києві чоловік порушив правила та заснув
00:53, сьогодні 1095 Читать новость на русском
У Голосіївському районі Києва на перетині вулиць Каменярів і Кайсарова чоловік, крім того, що припаркував свій автомобіль на тротуарі, так ще й опісля заснув.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Курйозна ДТП у Києві: жінку залило каловими масами
"Чому б і не поспати на пішохідній зоні? Водій автомобіля Mazda з номером на литовській реєстрації знайшов собі затишне містечко для сну. Ну правильно, ніхто ж не заважає", – іронічно підкреслили журналісти ресурсу.
Крім того, було опубліковано відповідне фото.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Гройсман різко відреагував на плани Угорщини про надання громадянства закарпатцям17 листопада 2017 , 12:57
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00