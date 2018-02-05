У Києві чоловік порушив правила та заснув

У Голосіївському районі Києва на перетині вулиць Каменярів і Кайсарова чоловік, крім того, що припаркував свій автомобіль на тротуарі, так ще й опісля заснув.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"Чому б і не поспати на пішохідній зоні? Водій автомобіля Mazda з номером на литовській реєстрації знайшов собі затишне містечко для сну. Ну правильно, ніхто ж не заважає", – іронічно підкреслили журналісти ресурсу.

Крім того, було опубліковано відповідне фото.