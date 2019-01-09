У Києві чоловік, який тиждень не звертався до медиків, помер від грипу

Попри те, що рівень захворюваності за останній тиждень 2018 року зменшився на 10%, у Києві 56-річний чоловік помер від грипу.

Про це заявив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, пише 44.ua.

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Відомо, що чоловік помер у перший день 2019 року, 1 січня.

Протягом звітного періоду (починаючи з жовтня 2018 року, - ред.) Зареєстровано 4 летальні випадки від ускладнень після грипу А, який підтверджений методом швидких тестів і у 2 випадках методом ПЛР дослідження,

– повідомив Сергій Чумак.

Він зазначив, що чоловік захворів на грип 23 грудня, але звернувся за допомогою 31 грудня. А вже 1 січня близько 09:00 ранку чоловік помер від ускладнень.



Симптоми грипу

Нагадаємо, що впродовж першого тижня 2019 року зареєстрували перший вірусологічно підтверджений випадок грипу типу A у місті Кропивницький.

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