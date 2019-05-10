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      У Києві двоє військових загинули у ДТП: фото

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      У Києві двоє військових загинули у ДТП
      У Києві двоє військових загинули у ДТП / kyiv.npu.gov.ua

      Вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району столиці трапилася ДТП, унаслідок якої загинули 2 військових.

      Автомобіль "ВАЗ", у якому перебували двоє військових, наїхав на припарковану вантажівку "МАН", повідомили у поліції.

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      Вантажівка "МАН" була розташована з правого краю проїжджої частини дороги. Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці.

      дтп київ військові жертви
      Автомобіль "ВАЗ" скоїв наїзд на вантажівку

      На місці події працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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      Теги: Новини Києва Новини України Аварії та ДТП Збройні сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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