У Києві на карантин можуть закрити ще один монастир: що відомо

В Іонинському монастирі, що в Києві, зафіксували випадки зараження коронавірусом. Там працюють санітарні лікарі. Монастир можуть закрити на карантин.

Про можливість закриття Іонинського монастиря заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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Є випадки захворювання в Іонинському монастирі, там сьогодні працюють санітарні лікарі,

– зазначив Кличко.

За його словами, нараз розглядають питання про можливе закриття монастиря на карантин через можливість поширення у ньому коронавірусу.

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