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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Києві на карантин можуть закрити ще один монастир: що відомо

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      Іонинський монастир у Києві можуть закрити на карантин / kievtown.net

      В Іонинському монастирі, що в Києві, зафіксували випадки зараження коронавірусом. Там працюють санітарні лікарі. Монастир можуть закрити на карантин.

      Про можливість закриття Іонинського монастиря заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

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      Є випадки захворювання в Іонинському монастирі, там сьогодні працюють санітарні лікарі,
      – зазначив Кличко.

      За його словами, нараз розглядають питання про можливе закриття монастиря на карантин через можливість поширення у ньому коронавірусу.

      Коронавірус у Києві: останні новини

      • Станом на 16 квітня у столиці зафіксували 644 випадки зараження коронавірусом.
      • Протягом 15 квітня виявили 33 інфікування COVID-19. Ще одна людина померла від ускладнень.
      • Міський голова Києва допускає різке поширення ситуації з коронавірусом після Великодня.

      Що відомо про Троїцький Іонинський монастир? Православний чоловічий монастир у Києві УПЦ московського патріархату. Розташований в історичній частині Києва Звіринець.

      Зверніть увагу! Напередодні осередком спалаху коронавірусу стала Києво-Печерська лавра. За останніми даними, там зафіксували 130 випадків зараження недугою.

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне

      Як не захворіти на коронавірус

      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні УПЦ МП Карантин в Україні 2020 Релігія Новини Києва
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