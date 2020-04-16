У Києві на карантин можуть закрити ще один монастир: що відомо
В Іонинському монастирі, що в Києві, зафіксували випадки зараження коронавірусом. Там працюють санітарні лікарі. Монастир можуть закрити на карантин.
Про можливість закриття Іонинського монастиря заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
Читайте також Труна в мішку, гробарі – в спецкостюмах: як поховали монаха Нектарія з лаври
Є випадки захворювання в Іонинському монастирі, там сьогодні працюють санітарні лікарі,
– зазначив Кличко.
За його словами, нараз розглядають питання про можливе закриття монастиря на карантин через можливість поширення у ньому коронавірусу.
Коронавірус у Києві: останні новини
- Станом на 16 квітня у столиці зафіксували 644 випадки зараження коронавірусом.
- Протягом 15 квітня виявили 33 інфікування COVID-19. Ще одна людина померла від ускладнень.
- Міський голова Києва допускає різке поширення ситуації з коронавірусом після Великодня.
Що відомо про Троїцький Іонинський монастир? Православний чоловічий монастир у Києві УПЦ московського патріархату. Розташований в історичній частині Києва Звіринець.
Зверніть увагу! Напередодні осередком спалаху коронавірусу стала Києво-Печерська лавра. За останніми даними, там зафіксували 130 випадків зараження недугою.
Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне
- Ще 6 квітня стало відомо про чотири випадки коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Згодом інфекція стала стрімко поширюватися.
- Вже 10 квітня було відомо про щонайменше 90 інфікованих. А 14 квітня кількість заражених перевалила сотню.
- Святиню 13 квітня закрили на карантин.
- Госпіталізували з підозрою на коронавірус і скандального настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.
- Є перші жертви недуги. 12 квітня помер Нектарій 12 квітня, а наступного дня – помер ще один монах, в якого була підозра на COVID-19.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Читайте також
-
Зеленський підписав закон про єдиний рахунок для сплати податківсьогодні , 10:03
-
Курс валют на 16 квітня: ціна на долар зросла, на євро – впаласьогодні , 08:30
-
У Львові випав з вікна Анатолій Мельник – викладач ЛНУ імені Івана Франкасьогодні , 11:12
-
Прогноз погоди на 16 квітня: після похолодання та дощів тепло знову огорне Українусьогодні , 09:15
-
Санкції проти Росії: чи можливе скасування на тлі пандеміїсьогодні , 07:10
-
Ще багато тижнів, – Трюдо про скасування карантину в Канадісьогодні , 08:38