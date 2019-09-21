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      У Києві на Оболоні батько після сварки жорстоко вбив свою доньку-школярку: усі деталі

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      У Києві жорстоко вбили 16-річну дівчину: вбивцею виявився її батько, причина – сварка
      У Києві жорстоко вбили 16-річну дівчину: вбивцею виявився її батько, причина – сварка / Пресслужба Нацполіції

      У Києві на вулиці Попова, 6, що розташовується на Оболоні, сталося вбивство 16-річної дівчини. Мовиться про насильницьку смерть. Виявила тіло неповнолітньої її бабуся. Жінка, зокрема, побачила, що двері у квартирі родичів відкрито, тож вирішила перевірити, натомість побачила величезну калюжу крові. Трагедія трапилася близько 11:30 21 вересня.

      Бабця загиблої власне і повідомила правоохоронців про інцидент. Поліцейським стало відомим, що вона є офіційним опікуном школярки. Річ у тім, що матір неповнолітньої в родині вже давно не бачили, а батька кілька років тому позбавили батьківських прав, передає Відділ комунікації поліції Києва.

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      Місце вбивства 16-річної дівчини у Києві: відео 

      На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт. Тут правоохоронці опитали господаря квартири, який виявився батьком загиблої дівчини. Чоловік розповів, що прийшов додому п’яним, але його доньці це не сподобалося, тож між ними виникла сварка.

      У Києві на Оболоні батько жорстоко вбив свою 16-річну доньку: місце трагедії 

      Крім того, під час конфлікту дівчина нібито хотіла вийти з дому на вулицю, але батько не дозволив їй це зробити та зв’язав її мотузкою. Опісля чоловік пішов спати, а коли прокинувся, то побачив, що його донька є мертвою.

      Батько, кримінал, Київ, вбивство, 16-річна дівчина
      Імовірний вбивця та водночас батько загиблої 16-річної дівчини  

      Тіло загиблої дівчини направили на судово-медичну експертизу. Фахівці встановили, що вона померла від асфіксії (задушення). Її батька вже затримали. Наразі у поліції вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Водночас слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину горе-батька буде доведено, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавленням волі.

      Жорстоке вбивство 16-річної школярки у Києві: що говорять правоохоронці та імовірний убивця – відео 

      На жаль випадки, коли батьки поводяться жорстоко зі своїми дітьми, – не поодинокі в Україні. Зокрема, нещодавно у Жовтих Водах на Дніпропетровщині горе-матір викинула новонароджену дитину, імовірно, на смітник. За словами жінки, вона так зробила, бо дитина народилася мертвою.

      blog_ava
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      21 вересня
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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви Вбивство
      Джерело: 24 канал
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