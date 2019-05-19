17:13
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      У Києві розпочалась генеральна репетиція інавгурації Зеленського: що відбувається під Радою

      1468 Читать новость на русском
      Біля Ради змонтували екрани, на яких транслюватимуть інавгурацію Зеленського
      Біля Ради змонтували екрани, на яких транслюватимуть інавгурацію Зеленського / 24 канал

      Біля українського парламенту розпочалась репетиція інавгурації президента України. Підготовка розпочалась близько 15:00 і, найімовірніше, триватиме до 22:00.

      Так, площу між Маріїнським парком і Верховною Радою вже розділили блакитно-жовтим парканом. Десятки людей працюють над технічним забезпеченням: вони встановлюють камери та вже змонтували два великих екрани.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      Перша репетиція має відбутися за участю статиста, далі до неї може приєднатися і сам Володимир Зеленський.

      інавгурація Зеленський Рада репетиція
      Рада інавгурація репетиція
      інавгурація Зеленського репетиція Рада
      Триває репетиція інавгурації Зеленського// фото – 24 канал

      Правопорядок у центрі столиці забезпечує Нацполіція. Поблизу Ради перебувають керівники Нацгвардії, а також – патрульної та Національної поліції.

      інавгурація Зеленський репетиція
      репетиція Рада Зеленський інавгурація
      Під Радою працює багато правоохоронців// фото – 24 канал

      Відео з місця репетиції інавгурації:

      blog_ava
      "Гра престолів": о котрій годині дивитися шосту серію 8 сезону в Україні
      сьогодні
      9795
      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини політики Верховна Рада Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сьогодні , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 276
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 13:01 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      1109
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сьогодні , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1189
      В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      сьогодні , 10:00 В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      Ірина Лаб'як 784
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сьогодні , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3681
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук