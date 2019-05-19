У Києві розпочалась генеральна репетиція інавгурації Зеленського: що відбувається під Радою

Біля українського парламенту розпочалась репетиція інавгурації президента України. Підготовка розпочалась близько 15:00 і, найімовірніше, триватиме до 22:00.

Так, площу між Маріїнським парком і Верховною Радою вже розділили блакитно-жовтим парканом. Десятки людей працюють над технічним забезпеченням: вони встановлюють камери та вже змонтували два великих екрани.

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Перша репетиція має відбутися за участю статиста, далі до неї може приєднатися і сам Володимир Зеленський.







Триває репетиція інавгурації Зеленського// фото – 24 канал

Правопорядок у центрі столиці забезпечує Нацполіція. Поблизу Ради перебувають керівники Нацгвардії, а також – патрульної та Національної поліції.





Під Радою працює багато правоохоронців// фото – 24 канал

Відео з місця репетиції інавгурації: