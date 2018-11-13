У Києві загорілась багатоповерхівка: фото і відео з місця пожежі

У вівторок, 13 листопада, у Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун". Будівля розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 2д.

Про це повідомляє Facebook-сторінка "Київ Оперативный".

Свідки події зафіксували на фото та відео загоряння на верхніх поверхах будинку. На кадрах видно, як з даху житлової багатоповерхівки видніється стовп диму.

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Інформації про постраждалих поки що немає. Невідомі наразі і причини інциденту.



Пожежа в ЖК "Парк Стоун"



Пожежа у київській багатоповерхівці



Дивіться відео з пожежі в ЖК "Парк Стоун" у Києві:



Пожежа в Києві