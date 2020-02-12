У Києві знову замінували Центральний залізничний вокзал: людей евакуюють

Центральний залізничний вокзал у Києві надвечір 12 лютого тимчасово припинив роботу через анонімне повідомлення про нібито замінування. Попри це, усі потяги курсують згідно з розкладом.

Інформація начебто про замінування надійшла близько 17 години, пише пресслужба Укрзалізниці у фейсбуці.

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Усіх працівників та пасажирів наразі евакуювали з приміщення вокзалу. Його перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Проте, рух потягів не на столичному вокзалі не зупиняли. Пасажири можуть потрапити на платформи через додаткові переходи.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи,

– наголосили в Укрзалізниці.

У відомстві просять киян та гостей столиці зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасово незручної ситуації.

До слова, у Києві періодично "мінують" Центральний вокзал. Проте усі анонімні повідомлення виявляються фейковими. Окрім вокзалу, зловмисники "мінують" станції метро, аеропорти, торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи – Офіс Президента чи Верховну Раду.

Важливо! В Україні за неправдиве повідомлення про мінування діє покарання. Раніше воно становило 6 років ув’язнення, проте зараз урдяд хоче посилити відповідальність для псевдомінерів.