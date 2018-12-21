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      У київському метро поліцейські кийками побили жінок: двоє із них – вагітні

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      Станція метро "Політехнічний інститут", де стався інцидент
      Станція метро "Політехнічний інститут", де стався інцидент / Ілюстративне фото

      У Києві поліцейські, які охороняли метрополітен, затримали 4 жінок. Їх відвели у окрему кімнату, побили кийками та погрожували згвалтувати.

      Про це інформують "Факти" з посиланням на адвоката потерпілих Світлану Оснач.

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      Інцидент, який влаштували поліцейські, просто шокує! 20 грудня, в День міліції, який зазвичай наші правоохоронці відзначають голосно, мою клієнтку і її родичок незаконно затримали на станції метрополітену, завели в кімнату, роздягли до трусів, погрожували зґвалтуванням. А потім, не домігшись взаємності, один з керівників карного розшуку Нацполіціі в метрополітені, будучи п'яним, побив дівчат кийком, бив ногами в живіт вагітну зі словами, що він наведе порядок в метрополітені,
      – зазначила правозахисниця.

      Також вона розмістила на своїй Facebook-сторінці фото із жінками та нанесеними їм побоями. Проте згодом Оснач видалила знімки та зазначила, що поки утримується від подробиць в інтересах слідства.



      Фото із побоями

      За попередньою інформацією, серед потерпілих були дві вагітні жінки. При цьому в однієї з них – загроза викидня, а другу направили до нейрохірурга. Інцидент стався біля метро "Політехнічний інститут".

      Своєю чергою, у поліції вже відреагували на інцидент. Там зазначили, що розпочали службове розслідування.

      "Як тільки правоохоронці отримали повідомлення про те, що співробітники поліції на станції метрополітену побили жінок, начальник поліції Києва Андрій Крищенко для об’єктивної перевірки цієї інформації призначив службове розслідування. Цю інформацію також передано до Київського управління внутрішньої безпеки Національної поліції України", – мовиться у повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.

      Нагадаємо, у липні 2018 року у метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" очевидці відзняли відео, на якому видно, як поліцейський б'є кийком чоловіка. Той лежить на землі й навіть не може протистояти ударам правоохоронця. Тоді за фактом інциденту також призначили службове розслідування, згодом стало відомо, що правоохоронцю, який побив чоловіка, оголосили про підозру.

      Теги: Новини Києва Метро Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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