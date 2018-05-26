У КМДА банер на підтримку Сенцова назвали "політичною рекламою" і змусили зняти

Представники управління реклами КМДА вимагали прибрати банер, який на Будинку кіно у Києві, вивісили на підтримку українського режисера, ув'язненого у Росії Олега Сенцова.

Про обурливу ситуацію у своєму Facebook повідомила журналістка Марія Старожицька.

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Вона написала, що управління реклами КМДА звернулось з вимогою зняти щойно повішений банер на підтримку Сенцова на будівлі Будинку кіно у Києві на вулиці Саксаганського.

За її словами, пригрозили навіть штрафом працівникам Будинку кіно, а причиною такого рішення назвали, буцімто банер – це не узгоджена з КМДА "політична реклама"

Активісти прибрали банер.

Проте через деякий час Старожицька оприлюднила фото, на яких видно, що банер на підтримку Сенцова знову висить на будівлі Будинку кіно у Києві.

Нагадаємо, 14 травня український кінорежисер Олег Сенцов, який перебуває у російському полоні, оголосив початок безстрокового голодування. Бранець Кремля вимагає відпустити на волю усіх незаконно утримуваних у Росії українців. Акції на підтримку Сенцова по всьому світу організовують небайдужі митці та активісти.