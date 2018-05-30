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"У кого є яйця?" – акцію на підтримку Сенцова провели у Києві

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30 травня о 20:00 на Подолі біля пам'ятника Сковороди провели читку п’єси Олени Греміної "Заручини" про судовий процес над Олегом Сенцовим, який 17 день голодує.

"У кого з присутніх є яйця, хто готовий за нас всіх померти?" – такими словами почати акцію.

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ЇЇ мета – вийти з вузького театрального кола та заручитись підтримкою громадян.

Ми вийшли на відкриту площу, щоб зробити не спрямовану виключно на театралів чи кіношників акцію на підтримку Олега. Бо, як би це жахливо не було, звичайні люди, які не ходять на акції, не знають, хто такий Сенцов. Він фактично зараз жертвує своїм життям, щоб врятувати українців, а про це мало хто знає з пересічних громадян. Треба звертати суспільну увагу,
 каже організатор Ярослава Кравченко.

Найжахливіше, що довжина цієї акції визначається тільки особистим ресурсом здоров'я Сенцова, говорить театралка. Адже на 17 день голодування стан організму може бути критичним.

Сенцов, ація, Киї, голодування, Росія, політв'язень, Кремль
У Києві провели акцію на підтримку Сенцова

"Це не дозволяє ні нам, ні владі довго розкачуватись, треба особисті дії. Тому ми й вийшли на вулиці", – додає Кравченко.

Насамкінець актори озвучили імена всіх 64 офіційно визнаних українських політв'язнів, які перебувають за російськими гратами. Аркуші із списком полонених роздали киянам.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.
 

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Україна – Росія Фотоновини Олег Сенцов Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини Києва протести Публікації
Джерело: 24 канал
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