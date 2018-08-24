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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Криму знайшлася сім'я з Дніпра, яка загадково зникла на півострові

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У Криму знайшлась сім'я з Дніпра, яку розшукували кілька днів
У Криму знайшлась сім'я з Дніпра, яку розшукували кілька днів / Фото з Facebook

У окупованому Росією Криму знайшлася сім'я Киливників, яка поїхала туди на відпочинок з Дніпра і перестала виходити на зв'язок із рідними.

Про це повідомляє Politeka з почиланням на знайомих родини.

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Раніше 24 канал повідомляв, що в окупованому Криму зникла сім'я Киливників з чотирьох осіб, у тому числі двоє дітей, що приїхала туди на відпочинок з материкової України і перестала виходити на зв'язок із рідними.

Зокрема, 23 серпня сім’я перетнула кордон з Україною і зв’язалася з рідними. Як виявилося, дніпряни навіть не підозрювали, що їх розшукують.

Так, у селище Міжводне вони поїхали на своїй машині і, очевидно, просто не купили сім-карти для зв’язку з родичами.

Також відомо, що батьки подружжя не маючи зв'язку з ними кілька днів, самі вирушили на їх пошуки в Крим.

 

Теги: Новини України Новини Криму Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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