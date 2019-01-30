У Кривому Розі ймовірно замінували шість шкіл: фото

Близько 10 години ранку до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл у Кривому Розі. Правоохоронці уже евакуювали усіх учнів та працівників з навчальних закладів.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію. До ймовірно замінованих шкіл виїхали слідчо-оперативна група поліції, кінологи та вибухотехніки, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул у коментарі 1kr.ua зазначив, що під час засідання сесії міськради йому зателефонувала жінка. Вона повідомила про те, що заміновано школи у Саксаганському, Довгинцівському та Металургійному районах.

Йдеться про школи № 130, 122, 88, 91, 14 і 95.



Поліція евакуювала учнів та працівників з навчальних закладів

Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.



Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження