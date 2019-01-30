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      У Кривому Розі ймовірно замінували шість шкіл: фото

      50 Читать новость на русском
      У Кривому Розі ймовірно замінували шість шкіл
      У Кривому Розі ймовірно замінували шість шкіл / dp.npu.gov.ua

      Близько 10 години ранку до поліції надійшла інформація про замінування шести шкіл у Кривому Розі. Правоохоронці уже евакуювали усіх учнів та працівників з навчальних закладів.

      Наразі поліцейські перевіряють інформацію. До ймовірно замінованих шкіл виїхали слідчо-оперативна група поліції, кінологи та вибухотехніки, повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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      Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул у коментарі 1kr.ua зазначив, що під час засідання сесії міськради йому зателефонувала жінка. Вона повідомила про те, що заміновано школи у Саксаганському, Довгинцівському та Металургійному районах.

      Йдеться про школи № 130, 122, 88, 91, 14 і 95.

      кривий ріг школи
      Поліція евакуювала учнів та працівників з навчальних закладів

      Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

      поліція кривий ріг замінували школи
      Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження

      Теги: Новини України Поліція Новини Кривого Рогу Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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