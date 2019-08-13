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      У Львові військовий пенсіонер зливав інформацію спецслужбам Росії

      1969 Читать новость на русском
      У Львові чоловік передавав інформацію спецслужбам РФ
      У Львові чоловік передавав інформацію спецслужбам РФ / crif

      Військовий пенсіонер 5 років передавав інформацію розвіднику з Росії. Російський шпигун працював під прикриттям у генеральному консульстві Російської Федерації у Львові.

      Військовий пенсіонер, за сумісництвом керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами Російської Федерації у 2014-му році. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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      Виконуючи завдання російських кураторів, чоловік збирав розвідувальну інформацію про політичних та громадських діячів України. Також він збирав та передавав інформацію про підрозділи Збройних сил України, спеціальні і правоохоронні органи та іноземних військових інструкторів по Західній Україні. 

      За словами СБУ, чоловік передавав зібрані дані російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства Росії у Львові.

      Матеріали справи направлені до суду, а пенсіонеру повідомлено про підозру у державній зраді. МЗС України оголосило "дипломата" персоною "non grata" – шпигун покинув територію України.

      У Львові пенсіонеру оголосили про підозру у державній зраді
      У Львові пенсіонеру оголосили про підозру у державній зраді

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Новини Львова СБУ
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