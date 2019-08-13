У Львові військовий пенсіонер зливав інформацію спецслужбам Росії

Військовий пенсіонер 5 років передавав інформацію розвіднику з Росії. Російський шпигун працював під прикриттям у генеральному консульстві Російської Федерації у Львові.

Військовий пенсіонер, за сумісництвом керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами Російської Федерації у 2014-му році. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Виконуючи завдання російських кураторів, чоловік збирав розвідувальну інформацію про політичних та громадських діячів України. Також він збирав та передавав інформацію про підрозділи Збройних сил України, спеціальні і правоохоронні органи та іноземних військових інструкторів по Західній Україні.

За словами СБУ, чоловік передавав зібрані дані російському розвіднику, який "працював" під дипломатичним прикриттям генконсульства Росії у Львові.

Матеріали справи направлені до суду, а пенсіонеру повідомлено про підозру у державній зраді. МЗС України оголосило "дипломата" персоною "non grata" – шпигун покинув територію України.



У Львові пенсіонеру оголосили про підозру у державній зраді