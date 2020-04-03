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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Львові змінили правила карантину: що тепер можна, а що – ні

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      Карантин у Львові: що заборонили та що до дозволили / POLUKR.net / Андрій Поліковський

      У Львові дозволили у період карантину працювати деяким магазинам і салонам. Щоправда, деяким усе ж заборонили роботу. Крім того, місцева влада затвердила окремий порядок поховання померлих від коронавірусу та тих, у кого була підозра.

      Відповідні рішення ухвалили міський штаб і міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

      Важливо Карантин в Україні посилили: що нового

      Таким чином, у Львові:

      • Дозволили роботу

      – магазинів із продажу запчастин для транспорту;

      – хімчисток;

      – автосалонів.

      • Заборонили роботу

      – магазинів канцелярських товарів;

      – фотосалонів;

      – магазинів побутової техніки.

      Окремий порядок поховання померлих від коронавірусу та тих, у кого була підозра

      Отже, за інформацією пресслужби Львівської міської ради, тепер заборонено прощатися з інфікованими померлими там, де вони проживали. Також у таких місцях заборонили похорон.

      Якщо ж медики підтвердять, що людина померла від коронавірусу, її тіло перевозять із медзакладу в обласний морг, що на вулиці Пекарській. Там мають провести всі необхідні процедури.

      Зокрема,

      • тіло обробляють дезінфекційним хлоровмісним розчином,
      • поміщають у непроникний герметичний пакет-мішок,
      • кладуть у щільно закриту труну.

      Із моргу до місця поховання щільно закриту труну спецавтомобілями мають доправити комунальні ритуальні служби.

      Якщо ж померла людина, яка хворіла на коронавірус або мала підозру, то в такому разі її родичі повинні одразу сповістити про факт смерті поліцію, свого сімейного лікаря або зателефонувати на «103». Надалі у помешканні проводять дезінфекцію, ізоляцію родичів та подальше інформування всіх необхідних служб.

      Доїзд на похорон здійснюється власним транспортом. На похороні одночасно присутніми можуть бути не більше ніж 10 осіб, які мають зберігати відповідну дистанцію та мати елементи захисту (рукавички, окуляри, захисні маски).

      Якщо поховання здійснюється у гробівець, то щільно закриту дерев'яну труну поміщають в цинкову труну. В іншому випадку глибина могили має бути не меншою ніж 2 метри.

      Цікаво Як працюють ринки Львова в умовах карантину: відео

      Коронавірус в Україні: головне 

      • Станом на ранок 3 квітня в Україні підтвердили ​942 випадки COVID-19, з яких 23 людини, на жаль, померли. Водночас 19 пацієнтів одужали.
      • На Львівщині є 14 хворих на коронавірус, зокрема двоє львівських медиків. Відомо, що вже дві особи від коронавірусу одужали. 
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Новини Львова
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