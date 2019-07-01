У Мексиці 1,5-метровий шар льоду накрив вулиці великого міста: шокуючі фото, відео

Мексиканське місто-мільйонник Гвадалахара накрила потужна негода зі снігом та градом. Через це вулиці перетворилися на великий каток, адже товщина утвореного льоду – майже 1,5 метра товщини.

Лід покрив не менше шести районів міста, пише ВВС. Через негоду зруйновані кілька сотень автівок та пошкоджено будинки людей.

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Наразі на дороги виїхала спеціальна снігозбиральна техніка, яка намагається розчистити місто від льоду. Більшість авто на вулицях наполовину покриті льодом.

Мексиканське місто через сніговий шторм покрилося 1,5-метровим шаром льоду

За словами місцевих чиновників під час снігового шторму також попадало багато дерев, але на щастя, ніхто не постраждав.

"Я ніколи не бачив такого у Гвадалахарі. Це неймовірно", – зазначив губернатор штату Енріке Альфаро.

Наразі у місті температура повітря опустилася до +16 градусів з +30 градусів. Проте, люди ходять у футболках, діти грають у сніжки посеред літа.

Thick layer of ice covers the #Mexican city of #Guadalajara following a summer hail storm https://t.co/uF3w9sbWa2 — Pure True Love (@charluv2011) July 1, 2019

I got this pictures from #Guadalajara, my hometown in Mexico. Key areas of the city got over 4 inches of hail. It’s the middle of summer and the weather is forecast to reach 80 degrees today. pic.twitter.com/PzCEglc4MH — Toni Castro-Cosío (@castroco) July 1, 2019

Amérique du sud



Le Mexique c'est fait massacré par des orages d'une intensité exceptionnel dans la ville de #Guadalajara il se sont retrouvés avec.... 1,5 mètres. de grêle avec des T° de 31° !



(@InfosFrancaises)



On dirait qu'il a neigé ! pic.twitter.com/I3mT3ehfpY — Adrien (@Adrien140215) July 1, 2019