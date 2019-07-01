У Мексиці 1,5-метровий шар льоду накрив вулиці великого міста: шокуючі фото, відео
Мексиканське місто-мільйонник Гвадалахара накрила потужна негода зі снігом та градом. Через це вулиці перетворилися на великий каток, адже товщина утвореного льоду – майже 1,5 метра товщини.
Лід покрив не менше шести районів міста, пише ВВС. Через негоду зруйновані кілька сотень автівок та пошкоджено будинки людей.
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Наразі на дороги виїхала спеціальна снігозбиральна техніка, яка намагається розчистити місто від льоду. Більшість авто на вулицях наполовину покриті льодом.
Мексиканське місто через сніговий шторм покрилося 1,5-метровим шаром льоду
За словами місцевих чиновників під час снігового шторму також попадало багато дерев, але на щастя, ніхто не постраждав.
"Я ніколи не бачив такого у Гвадалахарі. Це неймовірно", – зазначив губернатор штату Енріке Альфаро.
Наразі у місті температура повітря опустилася до +16 градусів з +30 градусів. Проте, люди ходять у футболках, діти грають у сніжки посеред літа.