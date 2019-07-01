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      У Мексиці 1,5-метровий шар льоду накрив вулиці великого міста: шокуючі фото, відео

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      Мексиканське місто покрив 1,5-метровий шар льоду
      Мексиканське місто покрив 1,5-метровий шар льоду / Фото з Twitter

      Мексиканське місто-мільйонник Гвадалахара накрила потужна негода зі снігом та градом. Через це вулиці перетворилися на великий каток, адже товщина утвореного льоду – майже 1,5 метра товщини.

      Лід покрив не менше шести районів міста, пише ВВС. Через негоду зруйновані кілька сотень автівок та пошкоджено будинки людей.

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      Наразі на дороги виїхала спеціальна снігозбиральна техніка, яка намагається розчистити місто від льоду. Більшість авто на вулицях наполовину покриті льодом.

      Мексиканське місто через сніговий шторм покрилося 1,5-метровим шаром льоду

      За словами місцевих чиновників під час снігового шторму також попадало багато дерев, але на щастя, ніхто не постраждав.

      "Я ніколи не бачив такого у Гвадалахарі. Це неймовірно", – зазначив губернатор штату Енріке Альфаро.

      Наразі у місті температура повітря опустилася до +16 градусів з +30 градусів. Проте, люди ходять у футболках, діти грають у сніжки посеред літа. 

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Мексика Погода
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