17:27
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

У мережі з'явився анонс 8 сезону серіалу "Форс-мажори" без Меган Маркл: відео

183 Читать новость на русском
Серіал "Форс-мажори": 8 сезон
Серіал "Форс-мажори": 8 сезон / Фото з вільних джерел

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відмовилась від зйомок одного з найпопулярніших проектів, в якому вона брала участь – серіалі "Форс-мажори".

Як відомо, 8 сезон відомого комедійно-драматичного серіалу "Форс-мажори" презентуватимуть 18 липня. У мережі вже з'явився трейлер, який за кілька днів переглянули понад 100 тисяч користувачів мережі. 

Читайте також: Чудо-жінка 2: з’явилися перші кадри фільму

Історія талановитих юристів, які долають різні професійні та життєві труднощі, підкорила весь світ. Відтак прихильники з нетерпіння очікують продовження "Форс-мажорів". Проте, згідно з офіційним анонсом, у кінострічці відбудуться чималі зміни. Зокрема, у кадрі не з'явиться одна з героїнь – Рейчел, яку зіграла Меган Маркл. Водночас у серіалі дебютуватиме Кетрін Хейгл, яка перевтілиться в амбітного адвоката Саманту Уїлер. 


Меган Маркл та Патрік Джей Адамс в серіалі "Форс-мажори"

У 8 сезоні "Форс-мажорів" головний герой Майк керує власною юридичною фірмою в Сіетлі. наразі невідомо, як сценаристи пояснили відсутність його коханої Рейчел, однак чоловік справлятиметься зі всіма проблемами компанії самотужки. Водночас гра ніколи не зупиняється, тому Харві, Донна, Луїс та Роберт готуються до нового "бою" на юридичному полі. 

Трейлер 8 сезону серіалу "Форс-мажори" (дивіться відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сьогодні, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 195
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сьогодні, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 340
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 195
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сьогодні, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 706
Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 11:15 Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1793
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук