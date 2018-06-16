У мережі з'явився анонс 8 сезону серіалу "Форс-мажори" без Меган Маркл: відео

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відмовилась від зйомок одного з найпопулярніших проектів, в якому вона брала участь – серіалі "Форс-мажори".

Як відомо, 8 сезон відомого комедійно-драматичного серіалу "Форс-мажори" презентуватимуть 18 липня. У мережі вже з'явився трейлер, який за кілька днів переглянули понад 100 тисяч користувачів мережі.

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Історія талановитих юристів, які долають різні професійні та життєві труднощі, підкорила весь світ. Відтак прихильники з нетерпіння очікують продовження "Форс-мажорів". Проте, згідно з офіційним анонсом, у кінострічці відбудуться чималі зміни. Зокрема, у кадрі не з'явиться одна з героїнь – Рейчел, яку зіграла Меган Маркл. Водночас у серіалі дебютуватиме Кетрін Хейгл, яка перевтілиться в амбітного адвоката Саманту Уїлер.



Меган Маркл та Патрік Джей Адамс в серіалі "Форс-мажори"

У 8 сезоні "Форс-мажорів" головний герой Майк керує власною юридичною фірмою в Сіетлі. наразі невідомо, як сценаристи пояснили відсутність його коханої Рейчел, однак чоловік справлятиметься зі всіма проблемами компанії самотужки. Водночас гра ніколи не зупиняється, тому Харві, Донна, Луїс та Роберт готуються до нового "бою" на юридичному полі.

Трейлер 8 сезону серіалу "Форс-мажори" (дивіться відео):