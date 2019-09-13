У мерії Дніпра – масштабні обшуки через міст, за який сперечалися Філатов і Зеленський: деталі

У міській раді Дніпра правоохоронці від ранку проводять обшуки. Найімовірніше, їх візит пов’язаний із розкраданням бюджетних коштів, в тому числі під час капітального ремонту Центрального мосту.

Через цю переправу, до речі, у липні посперечалися президент Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов. Тоді Філатов пообіцяв главі держави добровільно піти у відставку, якщо міст не відремонтують до 14 вересня. Мер Дніпра так поспішав виграти суперечку, що відкрив переправу на тиждень раніше.

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Тепер же правоохоронці шукають у міській раді Дніпра докази розкрадання бюджетних коштів під час капремонту Центрального мосту міста. За інформацією низки місцевих ЗМІ, у цій справі вже навіть встигли вручити підозру заступнику Філатова – Михайлу Лисенку.

Як пише "Дніпроград", обшуки, які проходять у будівлі мерії Дніпра є одними з наймасштабніших за каденцію Філатова. Відомо також, що правоохоронців намагалися не пускати в деякі частини будівлі міської ради.

Цікаво, що прокуратура Дніпропетровської області ще на початку серпня проводила слідчі дії на Центральному мосту. Тоді правоохоронці вилучили зразки бетону і направили їх експерту для дослідження.



Фото, зроблене на мосту під час слідчих дій/ пресслужба прокуратури

За словами директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, обшуки проводить СБУ спільно з працівниками прокуратури.

Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі? Його відкрили у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожували пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, "зносилися" й огородженнях, й опори освітлення, а також – гідроізоляція, стійки опор і фундамент.



У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості переробили електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.



Попри те, що міст відкрили ще 7 вересня, в експлуатацію його так і не здали через значні порушення під час ремонту.