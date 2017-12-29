У містах Великобританії з'являться пересувні "витверезники"

У Великобританії можуть з'явитися "витверезники на колесах". Таке нововведення анонсували в Національній службі здоров'я країни.

Про це повідомляє українська служба BBC.

Таким чином гуляк, які надто перебрали, можна тримати на відстані від інших пацієнтів, які викликали службу екстренної допомоги.

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Керівник служби Саймон Стівенс сказав, що він пильно стежитиме за тим, як мобільні підрозділи працюватимуть у новорічну ніч, а тоді ухвалить остаточне рішення щодо їхнього повсюдного запровадження.

Витверезники на колесах - це безпечне місце для тих, хто перепив і потребує огляду, а також відіспатися. Їх часто вивозять на вулиці у період свят, аби убезпечити людей від потрапляння до лікарень. Ці вантажівки також називають "п'яними автобусами". У них є ліки, ліжка, подекуди навіть душові.

Стівенс зауважив, що приблизно 15% звернень до екстренних служб пов'язані із надмірним споживанням алкоголю. А по п'ятницях та суботах ця цифра зростає до 70%.

На такі думки керівника служби охорони здоров'я наштовхнув досвід, який він пережив, коли проводив час із бригадами швидкої допомоги у Лондоні та інших місцях.

Втім, на думку доктора Кетрін Хендерсон із Guy's and St Thomas' Hospitals, доцільніше було б почати діалог про те, що людям варто менше напиватися ночами. Вона також вважає, що персонал витверезників міг би замість п'яних допомагати іншим людям.

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Керівник NHS погодився, що не варто робити із відомства "Національну службу похмілля", і закликав усіх відповідально ставитися до можливостей свого організму. За його словами, люди, які, напиваючись до краю, відбирають медперсонал у хворих та вразливих людей, поводяться егоїстично.