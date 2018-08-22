У Молдові перекинувся автобус "Кишинів – Затока": є жертви

У Молдові сталася ДТП за участю автобуса сполученням "Кишинів – Затока". В результаті аварії 3 людей загинули, 12 – постраждали, вони доправлені до лікарні з важкими травмами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Молдові.

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За даними поліції, ДТП трапилася в ніч на середу, 22 серпня, неподалік від молдавсько-українського кордону в районі Штефан-Воде на півдні Молдови. Як зазначили у Генеральному інспектораті поліції, автобус врізався у причіп трактора, що їхав попереду та рухався без включених освітлювальних сигналів.

Від удару автобус перекинувся, а причіп трактора занесло на зустрічну смугу, де він ударився в легковий автомобіль, що рухався по зустрічній смузі,

– йдеться у повідомленні.

В автобусі був 41 пасажир. В результаті ДТП водій і пасажирка легкового авто загинули на місці. В машині також була чотирирічна дитина, її доправили до лікарні з важкими травмами. Загинув також один із пасажирів автобуса. Усі загиблі виявились громадяни Молдови. Наразі проводяться додаткові слідчі заходи.