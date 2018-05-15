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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У МВС пропонують обміняти директора "РИА Новости Украина" на українського політв'язня Кремля

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У МВС запропонували обміняти Вишинського на Сущенка
У МВС запропонували обміняти Вишинського на Сущенка / Фото з відкритих джерел

У МВС України пропонують обміняти керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Типові зразки ворожої пропаганди на "РИА-Новости Украина", чий шеф Кирило Вишинський, російський агент інформаційного впливу, якого я добре знаю ще з часу роботи у Дніпрі всередині 90-их, зараз готується до вручення підозри СБУ за статтею 111 "Державна зрада", – розповів він.

За словами чиновника, "стандарти" пропаганди і маніпуляцій Вишинський "всмоктав" від свого вчителя - ворожого пропагандиста Дмитра Кисельова під час роботи того на ICTV.

До речі, тяжкість статті, за якою йому вручено підозру, не передбачає нічого, крім утримання під вартою. Відтак пропоную його на Романа Сущенка обміняти – це буде справедливо,
– наголосив Шевченко.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського.

Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Генпрокурор України Юрій Луценко пояснив, що дії працівників "РИА Новости Украина" підпадають під ознаки статті "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Новини політики Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Обмін полоненими журналісти ЗМІ Міністерство внутрішніх справ Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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