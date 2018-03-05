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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "Нафтогазі" відреагували на заяву "Газпрому" про розірвання контракту на транзит газу

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"Нафтогаз" не отримував повідомлення від "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" поки не отримував повідомлення "Газпрому" про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Про це повідомила журналістам керівник управління зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України" Олена Осмоловська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Поки не отримали", – сказала вона.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".

4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.

Контракти на поставку і транзит газу між компаніями діють з 2009 по 2019 рік.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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