У нас нема політичних традицій: експерт пояснив, як Україна може досягнути успіху

Про монобільшість "Слуги народу", можливості Зеленського змінити систему, старі обличчя у Раді, посаду генпрокурора та розслідування справи Павла Шеремета – у прямому ефірі 24 каналу розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Монобільшість та узурпація влади

– Це гра Володимира Заленського за великим рахунком. Саме він запропонував українцям змінити Раду на свою команду, щоб йому дали працювати.

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– Якщо в нього великі амбіції, є розуміння того, що відбувається, то тепер він може мати не просто більшість – у нього є 253 голоси. Якщо йому справді треба радикальні зміни, то він може ще десь знайти і залучити до своєї команди ще 47 депутатів. І тоді можна буде змінювати та навіть переснувати державу.

Мені не подобається, коли кажуть, що станемо такі як Польща або Франція. А чому б нам не обігнати їх? У нас є така можливість, як коли азійські тигри не просто доганяли цивілізований світ. Вони робили крок в майбутнє, обганяючи всіх. Політичних традицій у нас нема, за яких треба триматися – нема успіху, постійна політика українського лузерства. Навіщо вона нам? Ми можемо зробити "державу в смартфоні". До цього йде весь світ, але у них є традиції, від яких вони не швидко відмовляються. А ми можемо швидко обігнати всіх.

Що таке "Держава в смартфоні"? Це концепція співпраці суспільства і держави за допомогою ґаджетів. Як пояснив свою ініціативу сам Зеленський, таким чином українці отримають можливість контролювати такі процеси, як: законопроекти, що подають в Раді; отримають можливість їх змінювати; зможуть контролювати, яких людей обирають, які петиції готують тощо.



Співпраця буде відбуватись на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою.

Песимістичний сценарій

– Зараз відбувається така собі мирна люстрація, коли всіх старих нардепів переобирають на цілком нових і навіть невідомих нікому людей. З одного боку у "Слуги народу" є можливість зробити все найкраще і якомога скоріше, взявши монобільшість у парламенті. З іншого боку, у цього є і свої загрози.

Дізнайтесь, кого "Слуга народу" розглядає на посаду прем'єра

– З великою ймовірністю він може бути. Я наприклад, не маю ілюзій. З одного боку, я розумію, що так чи інакше розвивається наше суспільство, яке вже не приймає брехню, імітацію. Так чи інакше нові не можуть бути старими, але вже десь до Нового року будуть втрачені перші ілюзії.

– Звичайно, десь до нового року вже будуть втрачені перші ілюзії. Причому, це буде поступово. Хтось отримає платіжку і зрозуміє, що там та ж ціна... Хтось побачить, що залишилася поліція, от така як вона є. Хтось зустрінеться з митницею. До когось прийде податкова. І всі зрозуміють, що оці морди, які сиділи на місцях, так вони і сидять. І буде перше розчарування.



Найбільше місць займе партія "Слуга народу"

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Рябошапка на посаді генпрокурора

Не дуже добре знаю Рябошапку і щоб про когось в Україні казати, що він хороша кандидатура треба, щоб людина мала бекграунд, а його немає. Скандал, з яким він пішов ще нічого не означає. У нас два очільники антикорупційних органів – Артем Ситник і Назар Холодницький – завжди знаходилися в скандалі між собою. Проте сказати, що Ситник – це хороша кандидатура важко, я, на жаль, не бачу розгорнутої боротьби з корупцією. Так само і Назар Холодницький.

Що відомо про Руслана Рябошапку? Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок.

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