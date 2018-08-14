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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У NASA загубили марсохід

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У NASA загубили марсохід
У NASA загубили марсохід / 24 канал

На Марсі місяць вирувала пилова буря, після закінчення якої космічне агентство NASA не змогло знайти марсохід Opportunity. Останнє відоме місце, звідки марсохід виходив на зв'язок – Долина Наполегливості.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на сайті NASA.

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Пилова буря планетарного масштабу розпочалась ще у червні 2018 року, хмари в цей період можуть сягати 60 кілометрів у висоту, тож дослідникам довелося перевести марсохід у кризовий режим – адже Opportunity здобуває енергію для роботи завдяки сонячним батареям. Під час же пилової бурі температура апарату опустилась до 29 градусів Цельсія нижче нуля.

Марс
"Селфі" марсохода Opportunity

Інтенсивність бурі почала знижуватися 23 липня, і агентство одразу ж розпочало пошуки апарату. На жаль, марсохід не виходить на зв'язок. Вчені припускають, що тривале перебування "у сні" змушує ровер зараз накопичувати енергію, а цей процес може тривати і кілька місяців. До слова, марсохід Opportunity у подібній ситуації був у 2007 році і провів два тижні без зв’язку. Та цього разу масштаб бурі набагато більший. 

Нагадаємо, Opportunity прибув на Марс 25 січня 2004 року і мав працювати 93 земних дні. Та триває його місія вже понад 14 років.

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Теги: Техно Космос Марс NASA
Джерело: 24 Канал
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