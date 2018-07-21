У Пентагоні підтримали запрошення Путіна до Вашингтона

Заступник голови Міністерства оборони США Джон Руд висловив підтримку ініціативи Білого дому про запрошення президента Росії Володимира Путіна приїхати до Вашингтона восени 2018 року.

Про це повідомляє служба CNN.

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Я думаю, обмін думками і чесна дискусія між нашими лідерами є чимось обов'язковим, що має бути присутнє. Я думаю, це дуже нормальна і практична річ,

– сказав Джон Руд.

Він зауважив, що раніше президенти США постійно обговорювали проблеми та обмінювалися думками з російськими колегами. Також заступник голови Пентагону назвав Росію "важливою країною на світовій арені".

"Президент Путін відвідував Білий дім раніше. Наприклад, коли я служив у Білому домі під керівництвом Джорджа Буша-молодшого, він приїхав додому до президента Буша у Кроуфорд, штат Техас. Він також їздив рибалити з ним до Кеннебанкпорту, штат Мен. Це не є чимось особливим, як на мене", – додав Руд.

Нагадаємо, що після нещодавнього американо-російського саміту у Гельсінкі, який розкритикували у США, Дональд Трамп хоче провести ще одну зустріч із Володимиром Путіним – цього разу у Вашингтоні. Як повідомила у Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, відповідальним за запрошення глави Кремля у Вашингтон є радник із нацбезпеки Джон Болтон.