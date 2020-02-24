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      У Польщі п'яний українець протаранив 8 автівок: шокуючі фото

      -
      ДТП у Польщі / Nasze Miasto

      У польському місті Катовіце українець на підпитку протаранив вісім припаркованих автівок. На щастя, обійшлось без жертв.

      За інформацією польського видання Nasze Miasto. Удар був настільки сильним, що три авто відкинуло на тротуар.

      До слова: П'яний поліцейський влаштував ДТП на Одещині

      Відомо, що українцю може загрожувати до двох років позбавлення волі та штраф за завдану шкоду.

      Українець скоїв ДТП у Польщі: фото Nasze Miasto

      До слова, ввечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві у Польщі загорівся український автобус. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. На час аварії дорога у напрямку Гданська була повністю перекрита.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Аварії та ДТП Новини Польщі Новини України
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