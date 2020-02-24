В Польше пьяный украинец протаранил 8 автомобилей: шокирующие фото

В польском городе Катовице не трезвый украинец протаранил восемь припаркованных автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

По информации польского издания Nasze Miasto. Удар был настолько сильным, что три авто отбросило на тротуар.

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Известно, что украинцу может грозить до двух лет лишения свободы и штраф за причиненный ущерб.

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К слову, вечером 5 февраля в Лодзинском воеводстве в Польше загорелся украинский автобус. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. На время аварии дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта.