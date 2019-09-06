У Польщі вбили 26-річну українку, підозрюваного розшукують в Україні

Працівники поліції України та Польщі спільно розслідують вбивство жительки Львівської області, скоєне 30 серпня цього року на території польсткого міста Сохачев.

У Нацполіції повідомляють, що завдяки спільним оперативним заходам вдалося встановити підозрюваного. Відомо, що до вбивства причетний українець. Після скоєння злочину він виїхав на територію України, тому польська сторона звернулася за допомогою до Нацполіції.

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Після зустрічі першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна з представником Міністерства внутрішніх справ Польщі Павлом Добошем, Аброськін зазначив, що спільні зусилля працівників поліції обох держав спрямовані на встановлення місця перебування та затримання підозрюваного у вбивстві.

Злочинці повинні знати, що для нас, поліцейських кримінальної поліції, немає кордонів. Скоїв тяжкий злочин в Польщі і сховався в Україні – обов’язково будеш розшуканий та затриманий. Якщо скоїв злочин в Україні, а сховався в Польщі, реакція поліцейських буде аналогічною,

– наголосив заступник голови Нацполіції.



В'ячеслав Аброськін та представник МВС Польщі Павло Добош

Аброськін також висловив подяку польським колегам за допомогу у поверненні тіла українки на батьківщину для поховання.