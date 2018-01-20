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Яке порно найбільше дивляться користувачі з України: дані Pornhub

00:47, сьогодні 2733 Читать новость на русском
Яке ж порно обирають українці?
Яке ж порно обирають українці? / Соцмережі

Україна посіла 27 місце за рівнем трафіку на одному з найпопулярніших ресурсів для дорослих Pornhub. Лідирують тут користувачі із США, Великої Британії та Індії, натомість росіяни посіли 18 сходинку.

Як йдеться у звіті цього порноресурсу за 2017 рік, у середньому українці витрачають тут на перегляд "полунички" 9 хвилин і 54 секунди.

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Зазначається, що 20% українських користувачів – це жінки, хоча у світі такий показник становить 26%.

До слова, українці полюбляють порно з росіянами, і кількість таких запитів, порівняно з минулим роком, дещо зросла, хоча найбільше все ж дісталося пункту "overwatch" (порнографія, пов’язана з комп’ютерною грою), який лідирує другий рік поспіль. Далі йдуть "хентай 3D, "мачуха", "кремовий пиріг" (creampie – статевий акт зі спермою), "хвіст поні" (ponytail – тип орального сексу).

Найбільше же прорив продемонстрував запит "турецьке порно", як почали шукати на 1367% частіше. Також досить популярним є і "японське порно", запит щодо якого зріс на 174%.

Щодо порно з персоналіями, то найпопулярнішими серед користувачів Pornhub з України є Саша Грей, Ельза Джин та Пета Йенсен.

Цікавим є і той факт, що українці на 114% частіше, ніж весь світ загалом, обирають ролики в категорії "фістинг". Крім того, топ категорій з найбільшою кількістю переглядів має такий вигляд: "анал", хентай", "порно зі зрілими", "лесбійське порно".


Яке порно обирають українці: Pornhub опублікував звіт

Нагадаємо, наприкінці листопада Pornhub у Нью-Йорку відкрив свій перший магазин.

Теги: Новини України LifeStyle Секс Інтернет Порно статистика
Джерело: 24 Канал
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