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      У ПЦУ відреагували на повернення своєї парафії до Московського патріархату

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      Митрополит ПЦУ О. Драбинко прокоментував перехід парафії Морозівки до УПЦ МП
      Митрополит ПЦУ О. Драбинко прокоментував перехід парафії Морозівки до УПЦ МП / Фото з Facebook Олександра Драбинка

      У православній церкві України не знали про наміри релігійної громади з села Морозівка, що на Київщині, повернутися до УПЦ Московського патріархату. Найімовірніше, ініціатором такого рішення був настоятель парафії. Сам процес, коли віряни на колінах просили митрополита УПЦ МП про повернення, створили лише для піару.

      Про це у коментарі журналістам 24 каналу розповів митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр Драбинко. Він дізнався про перехід парафії, "як і всі", – з матеріалу, що оприлюднила і розповсюдила Київська митрополія УПЦ МП.

      Важливо: На що готовий Московський патріархат, аби залишити парафії у себе

      Митрополит розповів, що настоятель громади Морозівки Микола Брега двічі звертався до нього, аби приєднатися з вірянами до Новоствореної церкви України. Вперше це сталося ще у грудні одразу після проведення Об'єднавчого собору церков. Проте, згодом священик відмовився, заявивши про тиск зі сторони Московського патріархату.

      За якийсь час отець Брега вдруге приїхав до Переяславо-Вишневської Єпархії ПЦУ та написав прохання про приєднання до неї. Йому виписали повідчення клірика єпархії та прийняли разом з парафією до ПЦУ. Згодом митрополит Олександр Драбинко відслужив з ним божественну літургію. Проте, офіційно парафія так і не перереєструвалася на приналежність до ПЦУ.

      І ніби все було нормально. А вчора, 8 липня, я дізнався, що він вирішив з парафією, якщо так можна назвати тих людей, які були в кабінеті митрополита УПЦ МП Антонія, повернутися до витоків, до Московського патріархату. Охарактеризувати ці дії мені дуже складно, оскільки він не звертався до мене з тим, що має бажання повернутися до УПЦ МП,
      – сказав митрополит ПЦУ.

      На його думку, причин такого рішення може бути кілька. Серед них можливі такі:

      1. Настійливі прохання родичів. Батько Миколи Бреги є, або раніше був, священиком в УПЦ МП.
      2. Переходу міг посприяти владика Бориспільський і Броварський Антоній, який керує справами УПЦ МП. Йому могло бути незручно через те, що не втримав парафію Морозівки, вона перейшла до ПЦУ та "ще й до митрополита Олександра Драбинка, з котрим у нього давня "дружба"".
      3. Фінансові проблеми, або інші якісь питання, на яких можна було "зіграти через шантаж".
      4. Нестабільна ситуація, що зараз відбувається у житті ПЦУ. Йдеться про заяви патріарха Філарета про відновлення так званого Київського патріархату.

      Вам буде цікаво: Переходи відновились: до ПЦУ приєднались 4 парафії Московського патріархату

      Олександр Драбинко переконаний, що рішення про перехід було прийняте священиком

      "Коли я був у Морозівці, то спілкувався з частиною прихожан. Адже як і усюди, не може бути 100% сприйняття про перехід чи про повернення. Мабуть, з одною частиною вірян настоятель храму приходив до ПЦУ, а з іншою, помінявши свою думку, або будучи чимось мотивований, повернувся до Московського патріархату. Але взагалі відповідальність за це несе виключно священик, оскільки він є ініціатором або каталізатором подій на приході", – наголосив митрополит.

      За його словами, ніякого покарання з боку ПЦУ священику Миколі Брезі бути не може

      "Я, як його єпархіальний архієрей, висловлюю тільки свої співчуття. Оскільки сама зміна юрисдикції парафії свідчить про нестабільність духовного життя і характеру самого священика... Швидше за все, він понесе якусь відповідальність у Московському патріархаті за те, що приєднувався до ПЦУ", – додав Драбинко.

      Це важливо: Скільки парафій має Московський патріархат в Україні

      Також митрополит ПЦУ розкритикував священика і його парафію, які кланялися і били поклони перед митрополитом Антонієм, аби "він пробачив їх і прийняв назад в УПЦ МП".

      Дивіться відео, як парафіяни кланяються перед митрополитом УПЦ МП:

      Зокрема, Драбинко звернув увагу, що Антоній був одягнений у священицьку одежу, і так зване прохання парафії повернутися до УПЦ МП фотографували та знімали на відео.

      Але ж якщо це щире покаяння, якщо це щире бажання змінити юрисдикцію, навіщо робити це так показово? Те що ми побачили, було створено з метою піару. Можливо, були інші парафії, що поверталися і переходили з однієї юрисдикції під іншу, але тут був зроблений пропагандистський ролик у "найкращих традиціях геббельської пропаганди,
      – наголосив митрополит.

      Архієрей підсумував, що йому прикро, що "наші колеги з Московського патріархату використовують подібні речі у такому брудному контексті по відношенню до ПЦУ та гідності людей".

      Парафіяни села Морозівка вирішили повернутися до УПЦ Московського патріархату

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Православна церква України УПЦ МП Конфлікт у ПЦУ Релігія Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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