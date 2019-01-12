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      У Раді розглянуть законопроект про оголошення війни Росії: крок вперед чи самогубство?

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      Віталій Купрій вніс законопроект про оголошення війни Росії
      Віталій Купрій вніс законопроект про оголошення війни Росії / dozor.kr.ua

      Колись це мало статися: у Верховній Раді з'явився законопроект про оголошення війни Росії. Його автором виступив позафракційний народний депутат Віталій Купрій.

      Відповідний проект постанови №9442 "Про звернення Верховної Ради до Президента України щодо оголошення війни, розриву дипломатичних відносин і припинення транспортного сполучення з Російською Федерацією" ви можете своїми очима побачити на сайті парламенту.

      Адепти усього "прямого і в лоб" зараз можуть тішитися, адже складно жити, коли у нас наче війна, але не війна, бойові дії є, але називаються ООС, ворог є, але зветься агресором. Якщо чесно, хотілося б, щоб все було названо своїми іменами. В усьому. Завжди. Але чомусь світ вигадав дипломатію, евфемізми і завуальованість. І як би хто до цього не ставився, часто саме ці терміни рятують від багатьох жахливих речей.

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      Про війну

      Після анексії Криму Росією у багатьох громадян України застигло в горлі питання: "Чому ми не оголошуємо війну?" Президент України Петро Порошенко у квітні цього року відповів на це питання так:

      Ми не мали можливості оголошувати війну Росії з двох причин. Перша – нам треба було завершити демократичну процедуру передачі влади, визнаної у всьому світі. Ви знаєте, що під час військового положення Конституцією України заборонено проводити будь-які виборчі процеси. І друга позиція – світ мав визнати, що проти України ведеться війна і агресія. Не громадянська війна, як це намагались нав'язати світові. Не конфлікт на сході України…а те, що зараз визнав світ в документах міжнародних організацій, в окремих заявах наших партнерів та союзників – агресія РФ, те, що відбулося в Криму – незаконна анексія РФ суверенного українського Криму.

      Які висновки можна зробити? Що тоді питання оголошення війни було не на часі. Це зрозуміло. Як щодо зараз? Воєнний стан є, чи має відкрита повномасштабна війна іти в комплекті? "О, а давайте, я! Я перший про це скажу!" можливо так подумав нардеп Купрій. І подав законопроект.

      Яка доля чекає Україну після оголошення війни

      А тепер давайте думати, що буде, якщо Україна оголосить Росії війну. По-перше, адепти усього "прямого і в лоб" зітхнуть із полегшенням – війну буде названо війною. По-друге, адепти усього "прямого і в лоб" або одягнуться у камуфляж і підуть на фронт, або звалять у тихе захищене місце. Бо говорити про війну одне, а брати у ній безпосередню участь – інше. І я не можу передбачити, кого буде більше.

      Я могла б довго підбирати слова, щоб передати вам своє ставлення до оголошення війни. Мені б довелося згадувати евфемізми і підключати завуальованість, адже ми з вами інтелігентні люди і не хочемо бачити у ЗМІ матюки. Але на допомогу прийшов один відомий політолог, який цензурними словами описав те, що і у мене на думці:

      Якщо ми оголосимо війну Росії, то агресором тоді вже будемо ми, а не росіяни, які отримають повну свободу дій на нашій території. Крім того, ми повинні розуміти, що відкрита війна буде забирати в день не 5-10 життів, як сьогодні, а 100-200, як мінімум. І тоді запал, з яким деякі експерти закликають "називати речі своїми іменами", дуже швидко спаде.

      Експерт також наголосив, що українці повинні усвідомити, неможливість оцінювати ситуацію на Донбасі критеріями минулого століття. Війна з Росіюєю дійсно триває і приносить нашій державі багато проблем. Але є й переваги, які ця боротьба дає Україні перед сильнішими ворогами:

      Такий формат принаймні дає шанс зберегти якщо не всю, то значну частину економіки Донбасу. Якщо ж буде відкрита війна, з Росією, чи громадянська, то ми отримаємо те, що зараз відбувається в Сирії, де країна гине на очах. Природно, що люди хочуть визначеності, але її не може бути в наш час і до цього треба звикати.

      І ще варто у цьому матеріалі згадати про автор законопроекту Віталія Купрія є затятим антагоністом діючого президента. Про це свідчить його офіційна сторінка у Фейсбуці, де навіть на фоні профілю світлина з Порошенком та написом "Ні узурпації!". Купрій був проти введення воєнного стану, та й загалом він проти всього, що робить президент. Тому трохи домислів: Порошенко не хоче оголошувати війну – значить, треба запропонувати законопроект навпаки. Плюс такий документ миттєво отримає розголос, а це саме те, що треба перед виборами.

      Тим часом, законопроект про оголошення війни уже отримав реакцію РФ. Член комітету Держдуми з міжнародних справ Антон Морозов висловився так:

      З боку України було б самогубством оголошувати війну Росії. Цей депутат – провокатор. Подібні заклики безвідповідальні щодо власного народу.

      Знаєте що? Можете записати мене як у порохоботи, так і у кремлеботи, але вперше за п'ять років я погоджуюся з думкою російського політика.

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      Автор: Ольга Бродська
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Публікації Віталій Купрій
      Джерело: 24 Канал
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