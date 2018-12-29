У РФ нарахували, скільки Україні коштуватиме нова заборона на ввезення товарів

У російському міністерстві економічного розвитку порахували, скільки Україні коштуватиме нова заборона від РФ на ввезення низки товарів. Там заявляють, що імпорт «заборонених» товарів оцінюється у 510 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на дані відомства.

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24 канал писав, що уряд Росії опублікував перелік усіх товарів з України, які заборонено ввозити. Мовиться про товари, які було вироблено в Україні та такі, що перевозяться через її територію. Під обмеження Кремля потрапили сільськогосподарська продукція, сировина та продовольство.

У російському міністерстві встигли порахувати, що загальний імпорт товарів з України до Росії в 2017 році становив 4 мільярди 912,1 мільйона доларів.

Ввезення санкційних товарів (додатково заборонених у 2018 році) з України до Росії за 2018 рік складе, за попередніми оцінками, близько 510 мільйонів доларів,

– повідомили там.

Так, у 2017 році ввезення цих товарів, які були заборонені постановою від 29 грудня, становило 468,9 мільйонів доларів.

До слова, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.