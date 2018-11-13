У Рівному від менінгіту раптово померла 23-річна вчителька

У Рівному від менінгіту померла вчителька. Посеред робочого дня їй стало зле – і просто зі школи її доправили до лікарні. Але врятувати жінку медики так і не змогли. Вчителька померла просто у свій 23-й День народження.

23-річна Альона Фурман працювала у Рівненській загальноосвітній школі №23. 8 листопада їй стало зле.

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"У той день вона підійшла і сказала, що погано себе почуває, а тому ми викликали "швидку", – пригадала заступниця директора школи №23 Олена Дьоміна.



Альона Фурман

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення Рівненської міської лікарні із підвищеною температурою, загальною слабкістю і болем у голові. І з кожною хвилиною їй ставало гірше

Стан її на фоні адекватної інфузійної терапії та антибіотиків погіршувався, симптоми наростали. Згодом з'явилась висипка, через погіршення стану була переведена у реанімацію,

– заявила завідувачка інфекційного відділення Рівненської міської лікарні Галина Максимчук.

Та врятувати жінку не вдалось, через два дні вона померла. Причиною смерті лікарі назвали менінгококову інфекцію. Це небезпечна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Зараз епідеміологи шукають носія.

Обстежили близьких, а також дітей 2-го класу, де викладала вчителька. Введені обмежувальні заходи: вологе прибирання, провітрювання, упродовж 20 днів дітей будуть оглядати, шкіряні покриви, термометрія, зів оглядати, щоб не пропустити цю хворобу,

– розповів головний епідеміолог Рівненської області Віктор Мороз.

Батьки тим часом бояться хвороби та не відпускають дітей на уроки. Медики ж просять не панікувати. Сказали, інфекція, яка спричиняє менінгіт, швидко гине у зовнішньому середовищі. Тому ймовірність, що хтось із дітей міг заразитися – дуже низька.

Потрібно вчасно виявити та правильно надати медичну допомогу, якщо все правильно, то людину врятують,

– зазначив головний епідеміолог Рівненської області.

Епідеміологи обіцяють за кілька днів оприлюднити результати досліджень, а також встановити джерело хвороби. Прощатись із вчителькою Альоною Фурман будуть 13 листопада у Рівному.

В Україні менінгококова інфекція не має загрозливих масштабів. Але хвороба ця небезпечна. Як вакцинуватися, якою вакциною, де і за скільки – з'ясували журналісти сайту 24 каналу.