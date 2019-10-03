У РНБО відмовилися надати інформацію про досвід роботи нового секретаря Данілова: фотофакт

Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони. РНБО відмовляється оприлюднювати біографічні документи щодо нового секретаря, які містять досвід роботи зазначений по рокам.

Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський надіслав запит на доступ до публічної інформації у РНБО, пише "Економічна правда".

Напередодні: Зеленський призначив Данілова новим секретарем РНБО

Експерт хотів дізнатися про досвід роботи Олексія Данілова до того як він вперше був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду в РНБО.

Однак у відомстві відмовили надати цю інформацію, бо вони "не повинні створювати нову аналітичну інформацію, а тому не можуть задовольнити запит".



Відповідь на запит Гліба Канєвського/ Фото: "Економічна правда"

Гліб Канєвський вважає, що з відомостей у відкритих джерел не зрозуміло, чим займався Олексій Данілов з 2007 року.

Тому вкрай важливо, аби в РНБО оприлюднили детальну трудову біографію нового секретаря Ради нацбезпеки, адже він матиме доступ до всіх військових таємниць,

– додав експерт.

Ми спробували зібрати усю доступну інформацію про нового секретаря РНБО Олексія Данілова – читайте за посиланням.

Чому попередній секретар РНБО Данилюк пішов у відставку?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка.



Данилюк запевнив, що звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони – його особиста ініціатива. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів". Ще однією з головних причин своєї відставки Данилюк назвав можливе скасування націоналізації "Приватбанку".