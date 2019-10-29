У Росії канібал жорстоко зарізав трьох товаришів і з'їв

В Архангельську 51-річний чоловік виявився канібалом. Він вбивав своїх жертв ножем після того, як споював. Рештки тіл він викидав у пакетах у водойми міста.

У Росії судитимуть особливо жорстокого канібала, який поїдав своїх товаришів по чарці. Як повідомляє Слідче управління Російської Федерації, три вбивства заради поживи людським м’ясом чоловік здійснив з березня 2016 до березня 2017 року.

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Росіянин виявив неабияку безпринципність і холоднокровність: вбивши першу жертву, він став проживати у його квартирі. Батькам загиблого він збрехав, що їхній син поїхав на заробітки, здавши йому помешкання. Цю ж версію він впевнено висував і співробітникам поліції, яка розшукувала зниклого господаря квартири.

Інші дві жертви канібала не мали родичів, тому їх ніхто не розшукував. Аби встановити і розпізнати вбитих слідчим довелося провести чимало експертиз. До речі, судово-медична експертиза визнала вбивцю психічно здоровим та цілком осудним.

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Крім канібалізму, обвинувачений регулярно вбивав і їв котів, собак та інших дрібних тварин і птахів. Їхні залишки були виявлені в пакетах разом з людськими рештками.

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