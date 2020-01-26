У Росії погрожують режисерці, яка знімає фільм про шамана, який хоче вигнати Путіна
У Якутії невідомі погрожують режисерці Беаті Бубенець. Вона знімає фільм про відомо шамана Олександра Габишева, який "йшов до Москви виганяти Путіна".
У під’їзді режисерки, де вона живе з іншим автором фільму Михайлом Башкіровим, з’явилися погрозливі та образливі написи, повідомляє "Сибирь.Реалии".
Зверніть увагу: Як якутський шаман накликав біду на Москву
Це вже друга квартира, на якій проживають автори фільму і про яку раніше ніхто не знав.
Коли Бубенець і Башкірову почали погрожувати
Бубенець перебуває в Якутську з вересня. Перші написи з'явилися на другий день після оренди квартири.
Автори фільму про шамана також отримували смс-повідомлення з погрозами. Вони вважають, що адресу та особисті дані невідомі могли дізнатися з прослуховування телефонів соратників шамана Габишева.
Окрім того "Сибирь.Реалии" пише з посиланням на слова координатора організації "Правозащита Открытки" Олексія Прянішникова, що шаман Габишев наразі зник. Він залишив записку про те, щоб за нього не хвилювалися.
До речі: Ще один шаман вирішив вигнати Путіна: його затримали
Шаман раніше на одинці також відправлявся в ліс. За словами координатора, зараз він це зробив, щоб знизити рівень напруги й уваги до нього та його соратників.
Довідка. Раніше 3 соратників шамана арештували та відправили у СІЗО. Одного силовики змусили виїхати в Новосибірськ.
Шаман Олександр Габишев: що про нього відомо
Якутський шаман Олександр Габишев 4 місяці йшов пішки вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.
Шаман Олександр Габишев / Фото з соцмережі
Згодом ФСБ затримали його, підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. Суд навіть обрав шаману запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Однак Габишев вирішив йти "на Москву" знову, однак його знову затримали.
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