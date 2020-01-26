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      У Росії погрожують режисерці, яка знімає фільм про шамана, який хоче вигнати Путіна

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      Шаман, який вирішив вигнати Путіна / sibreal.org

      У Якутії невідомі погрожують режисерці Беаті Бубенець. Вона знімає фільм про відомо шамана Олександра Габишева, який "йшов до Москви виганяти Путіна".

      У під’їзді режисерки, де вона живе з іншим автором фільму Михайлом Башкіровим, з’явилися погрозливі та образливі написи, повідомляє "Сибирь.Реалии".

      Зверніть увагу: Як якутський шаман накликав біду на Москву

      Це вже друга квартира, на якій проживають автори фільму і про яку раніше ніхто не знав.

      Коли Бубенець і Башкірову почали погрожувати

      Бубенець перебуває в Якутську з вересня. Перші написи з'явилися на другий день після оренди квартири.

      Автори фільму про шамана також отримували смс-повідомлення з погрозами. Вони вважають, що адресу та особисті дані невідомі могли дізнатися з прослуховування телефонів соратників шамана Габишева.

      Окрім того "Сибирь.Реалии" пише з посиланням на слова координатора організації "Правозащита Открытки" Олексія Прянішникова, що шаман Габишев наразі зник. Він залишив записку про те, щоб за нього не хвилювалися.

      До речі: Ще один шаман вирішив вигнати Путіна: його затримали

      Шаман раніше на одинці також відправлявся в ліс. За словами координатора, зараз він це зробив, щоб знизити рівень напруги й уваги до нього та його соратників.

      Довідка. Раніше 3 соратників шамана арештували та відправили у СІЗО. Одного силовики змусили виїхати в Новосибірськ.

      Шаман Олександр Габишев: що про нього відомо

      Якутський шаман Олександр Габишев 4 місяці йшов пішки вздовж далекосхідних трас до Москви. Він вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. За майже дві тисячі кілометрів шляху Габишев поспілкувався з сотнями водіїв, відео з його проповідями набрали більше мільйона переглядів.


      Шаман Олександр Габишев / Фото з соцмережі

      Згодом ФСБ затримали його, підозрюють у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності. Суд навіть обрав шаману запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Однак Габишев вирішив йти "на Москву" знову, однак його знову затримали.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Кримінальні новини
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