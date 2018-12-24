У Росії вважають, що реваншу Усик – Гассієв не уникнути, названо навіть дату бою

У Росії роблять все можливе заради реваншу між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов розповів, що особисто Гассієв просить організувати цей поєдинок.

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"Вживаємо все можливе, щоб відбувся бій-реванш між Муратом Гассієвим й Олександром Усиком. Він потрібен обов'язково. Мурат дуже просить організувати поєдинок з Усиком. Вважаю, що реваншу не уникнути! Незалежно від того, в якій категорії виступатиме Усик – важкій або суперважкій", - заявив Кремльов у коментарі "Спорт-Экспресс".

Також він розповів, коли може відбутися бій.

"Або в кінці 2019 року, або на початку 2020 го. Ми говорили з командою Усика щодо можливості реваншу. Вони були не проти. Як зараз? Не знаю. Домовленості будуть залежати від того, як Мурат проведе найближчі два-три бої", – сказав генеральний секретар.

Нагадаємо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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