У "Слузі народу" попросили вибачення за слова колеги про пенсіонерів, комуналку і собак

Керівництво фракції не підтримує позицію депутата від "Слуги народу" Євгена Брагаря щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами. Там просять вибачення і наголошують – завданням команди є підвищення рівня життя людей.

Репліку депутата Брагаря, що вже встигла викликати шквал критики, прокоментувала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

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Кравчук наголосила, що жарти Брагаря не підтримують, бо вони "не є і не можуть бути" позицією фракції.

Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!),

– написала вона.

Заступниця голови фракції "Слуги народу" при цьому зазначила, що завдання президентської політсили – "підвищити рівень життя людей настільки, щоб таких дзвінків і підрахунків в прямому ефірі взагалі не було".

Що сказав Євгеній Брагар?Народний депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.



Так нардеп висловився в одному із ток-шоу у відповідь на дзвінок жінки, яка розповіла про малу пенсію та великі рахунки.

Окрім того, Кравчук порекомендувала народним обранцям не ходити на телешоу, якщо їм це не вдається.

А ще вкотре переконуюсь: не вмієш - не берись. Або вчись. Не готовий до прямих ефірів - займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер,

– зазначила Кравчук.

Брагар теж вибачився

Сам нардеп Євгеній Брагар теж попросив вибачення за свої слова. Він усе пояснив тим, що "є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі запитання".

"Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя", – написав він.