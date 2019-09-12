У "Слузі народу" знову заговорили про дострокові місцеві вибори

Дострокові місцеві вибори можуть провести у кількох областях після того, як так завершиться процес формування місцевих громад. Це може статись навесні.

Потрібно, щоб процес децентралізації завершився, про це сказав заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат "Слуги народу" Олександр Качура.

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Він анонсував, що це може статися навесні. У яких саме регіонах можуть відбутися дострокові місцеві вибори, Качура не повідомив. Однак зазначив, що є "проблемі міста", такі як Одеса, Харків, Луцьк та Київ.

Я не виключаю такий варіант, тому що якщо процес децентралізації завершиться, всі громади будуть сформовані, тоді зрозуміло, що логічно перезавантаження. Але є багато регіонів, і я про це говорив і керівництву нашої партії, і Офісу президента, які слід перезавантажити зараз,

– сказав він.

Зазначимо, про можливість швидшого проведення місцевих виборів у президентській партії говорять, однак конкретики мало. Зокрема, очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі терміни. За його словами, вони мають продемонструвати владі на місцях, як до неї реально ставляться люди.

То коли в Україні повинні відбутися місцеві вибори?

Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Зокрема, віцеспікер Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.