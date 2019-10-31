У США оприлюднили відео штурму будинку, в якому переховувався глава "Ісламської держави"
Центральне командування Збройних сил США опублікувало кадри штурму будинку на північному заході Сирії, в якому був убитий лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.
Фото та відео з місця штурму були презентовані 30 жовтня главою Центрального командування США генералом Френком Маккензі на брифінгу у Пентагоні. Пізніше їх опублікували у твітері оборонного відомства.
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Раніше зазначалося, що Сполучені Штати отримали необхідні дані розвідки у переддень штурму.
Місце де переховувався аль-Багдаді вдалося встановити в процесі допиту однієї з його дружин, а також його кур'єра.
Будинок в якому переховувався аль-Багдаді / Фото Збройні сили США
Коментуючи відео Маккензі розповів, що об'єкт розташовувався в Ідлібі на північному заході Сирії.
За його словами, на кадрах також видно вогонь, який відкрили по американських військових прихильники ватажка "ІД".
У Пентагоні заявили, що США знищили під час рейду проти аль-Багдаді шість членів "ІД". Крім цього американський спецназ вивіз значний обсяг документів і електронних пристроїв з місця знищення ватажка терористів.
Я можу запевнити, що план був значно складнішим і був розроблений таким чином, щоб уникнути виявлення "ІД" до та під час його виконання, щоб уникнути цивільних жертв,
– наголосив Маккензі.
Він також наголосив, що спецоперація була спланована й виконана винятково, що демонструє глобальне зосередження США та непохитне зобов'язання знищити "ІД".
Останки аль Багдаді були поховані у морі відповідно до Закону про збройні конфлікти, протягом 24 годин після його смерті
Ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді ліквідували під час спецоперації 27 жовтня. Зараз стало відомо, що терористичне угрупування призначило нового лідера.
Що відомо про загибель Абу Бакр аль-Багдаді?
Операцію зі знищення аль-Багдаді проводило Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону після отримання розвідувальних даних. Після того, як американські військові зайшли в село Баріша, між ними та бойовиками відбувся нетривалий бій. Опісля ватажок бойовиків Абу Бакра аль-Багдада підірвав себе за допомогою поясу смертника. Під час рейду загинули дві дружини аль-Багдаді – вони також привели в дію пояси смертника.
Що таке "Ісламська Держава"?Це невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.
Раніше на Близькому Сході мережа контролювала величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.