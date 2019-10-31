У США оприлюднили відео штурму будинку, в якому переховувався глава "Ісламської держави"

Центральне командування Збройних сил США опублікувало кадри штурму будинку на північному заході Сирії, в якому був убитий лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді.

Фото та відео з місця штурму були презентовані 30 жовтня главою Центрального командування США генералом Френком Маккензі на брифінгу у Пентагоні. Пізніше їх опублікували у твітері оборонного відомства.

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Раніше зазначалося, що Сполучені Штати отримали необхідні дані розвідки у переддень штурму.

Місце де переховувався аль-Багдаді вдалося встановити в процесі допиту однієї з його дружин, а також його кур'єра.



Будинок в якому переховувався аль-Багдаді / Фото Збройні сили США

Коментуючи відео Маккензі розповів, що об'єкт розташовувався в Ідлібі на північному заході Сирії.

За його словами, на кадрах також видно вогонь, який відкрили по американських військових прихильники ватажка "ІД".

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

У Пентагоні заявили, що США знищили під час рейду проти аль-Багдаді шість членів "ІД". Крім цього американський спецназ вивіз значний обсяг документів і електронних пристроїв з місця знищення ватажка терористів.

Я можу запевнити, що план був значно складнішим і був розроблений таким чином, щоб уникнути виявлення "ІД" до та під час його виконання, щоб уникнути цивільних жертв,

– наголосив Маккензі.

Він також наголосив, що спецоперація була спланована й виконана винятково, що демонструє глобальне зосередження США та непохитне зобов'язання знищити "ІД".

Останки аль Багдаді були поховані у морі відповідно до Закону про збройні конфлікти, протягом 24 годин після його смерті

Ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді ліквідували під час спецоперації 27 жовтня. Зараз стало відомо, що терористичне угрупування призначило нового лідера.

Що відомо про загибель Абу Бакр аль-Багдаді?

Операцію зі знищення аль-Багдаді проводило Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону після отримання розвідувальних даних. Після того, як американські військові зайшли в село Баріша, між ними та бойовиками відбувся нетривалий бій. Опісля ватажок бойовиків Абу Бакра аль-Багдада підірвав себе за допомогою поясу смертника. Під час рейду загинули дві дружини аль-Багдаді – вони також привели в дію пояси смертника.

Що таке "Ісламська Держава"?Це невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.



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