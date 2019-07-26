У США розповіли, як Туреччині уникнути санкцій за російські С-400

У Сполучених Штатах пропонують Туреччині не запускати російські зенітно-ракетні системи С-400, а краще почати переговори про вільну торгівлю. Раніше Туреччина уклала з Росією контракт на купівлю цих ЗРС на 2,5 мільярда доларів.

Сенатор Ліндсі Грем звернувся до міністра закордонних справ Туреччини від імені президента США. Він закликав не запускати куплену в Росії ЗРС С-400, пише Defense One.

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Я прихильник позиції, що якщо вони не активують С-400, санкції не повинні застосовуватися. Я сподіваюся переконати Туреччину не активувати систему, тому що це дуже небезпечно для відносин країн,

– сказав Грем.

Військові США вважають, що російські системи С-400 здатні збирати дані про військову техніку НАТО та навчитися вистежувати "невидимі" військові літаки американського виробництва. Саме через це Сполучені Штати відмовилися продавати Туреччині надсучасні винищувачі F-35, що призвело до конфлікту.

Відзначимо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що США не введе санкції проти країни за купівлю російських ЗРС та раніше навіть анонсував спільну с РФ розробку С-500.

Що відомо про ЗРС С-400?С-400 – сучасна російська зенітно-ракетна система, що грає ключову роль у військовий концепції, відому як "зона заборони доступу". Цей термін набув поширення серед військових спеціалістів після того, як Росія та Китай почали виробляти такий вид зброї, який ніби створює захисний купол.



Для НАТО це становить велику проблему, адже у випадку війни, їхні літаки не зможуть пересуватися у зоні дій С-400 без ризику бути збитим. Саме для уникнення загроз цих систем було розроблено "невидимий" винищувач F-35. Сполучені Штати дуже переймаються, щоб російські системи не навчилися їх вистежувати, а тому виступають проти того, щоб країни-члени альянсу користувалися ЗРС С-400.