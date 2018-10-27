У США сталась стрілянина у синагозі: є жертви

У місті Піттсбург, що в штаті Пенсильванія (США), сталась стрілянина у синагогі.

Як інформує місцевий телеканал CBS Local, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 4 людини.

Читайте також: "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях

Також є дані про поранених.

Правоохоронці вступили в перестрілку з нападником.

Поліція просить місцевих не виходити з домівок.

Відомо, що внаслідок перестрілки двоє правоохоронців зазнали поранень.

Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах.

Синагога була повна людей під час суботньої служби.

Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 жовтня 2018 р.

Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, що чимало екіпажів поліції вже прибули до синагоги.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

Several officers from multiple police agencies on scene here in Squirrel hill Active shooter barricade inside the structure I’m hearing of some casualties not confirmed #wpxi pic.twitter.com/GbKxV6m1sB — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) 27 жовтня 2018 р.

Дивіться відео з місця стрілянини у синагозі у США:

ЗМІ повідомляють, що закрився університет Карнегі-Меллон, який розташований неподалік від синагоги.

25 жовтня внаслідок стрілянини, що сталась у супермаркеті американського міста Джефферсонтаун, штат Кентуккі, загинуло дві людини.