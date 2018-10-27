У США сталась стрілянина у синагозі: є жертви
У місті Піттсбург, що в штаті Пенсильванія (США), сталась стрілянина у синагогі.
Як інформує місцевий телеканал CBS Local, внаслідок перестрілки загинуло щонайменше 4 людини.
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Також є дані про поранених.
Правоохоронці вступили в перестрілку з нападником.
Поліція просить місцевих не виходити з домівок.
Відомо, що внаслідок перестрілки двоє правоохоронців зазнали поранень.
Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах.
Синагога була повна людей під час суботньої служби.
Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги.
Очевидці публікують фото і відео з місця події, на яких видно, що чимало екіпажів поліції вже прибули до синагоги.
Дивіться відео з місця стрілянини у синагозі у США:
ЗМІ повідомляють, що закрився університет Карнегі-Меллон, який розташований неподалік від синагоги.
25 жовтня внаслідок стрілянини, що сталась у супермаркеті американського міста Джефферсонтаун, штат Кентуккі, загинуло дві людини.