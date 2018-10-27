В США произошла стрельба в синагоге: есть информация о погибших

В городе Питтсбург, что в штате Пенсильвания (США), произошла стрельба в синагоге.

Как информирует местный телеканал CBS Local, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 человека.

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Также есть данные о раненых.

Правоохранители вступили в перестрелку с нападавшим.

Полиция просит местных не выходить из домов.

Известно, что в результате перестрелки двое правоохранителей получили ранения.

Издание BNO News со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавший зашел в здание и открыл огонь по прихожанам.

Синагога была полна людей во время субботней службы.

Департамент городской безопасности подтвердил информацию о стрельбе возле синагоги.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 жовтня 2018 р.

Також є дані про поранених.

Правоохоронці вступили в перестрілку з нападником.

Поліція просить місцевих не виходити з домівок.

Відомо, що внаслідок перестрілки двоє правоохоронців зазнали поранень.

Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах.

Синагога була повна людей ід час суботньої служби.

Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) 27 жовтня 2018 р.

Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, что немало экипажей полиции уже прибыли в синагогу.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

Several officers from multiple police agencies on scene here in Squirrel hill Active shooter barricade inside the structure I’m hearing of some casualties not confirmed #wpxi pic.twitter.com/GbKxV6m1sB — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 жовтня 2018 р.

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) 27 жовтня 2018 р.

Смотрите видео с места стрельбы в синагоге в США:

СМИ сообщают, что закрылся университет Карнеги-Меллон, который расположен неподалеку от синагоги.

25 октября в результате стрельбы, которая произошла в супермаркете американского города Джефферсонтаун, Кентукки, погибли два человека.