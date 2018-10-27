В США произошла стрельба в синагоге: есть информация о погибших
В городе Питтсбург, что в штате Пенсильвания (США), произошла стрельба в синагоге.
Как информирует местный телеканал CBS Local, в результате перестрелки погибли по меньшей мере 4 человека.
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Также есть данные о раненых.
Правоохранители вступили в перестрелку с нападавшим.
Полиция просит местных не выходить из домов.
Известно, что в результате перестрелки двое правоохранителей получили ранения.
Издание BNO News со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавший зашел в здание и открыл огонь по прихожанам.
Синагога была полна людей во время субботней службы.
Департамент городской безопасности подтвердил информацию о стрельбе возле синагоги.
Також є дані про поранених.
Правоохоронці вступили в перестрілку з нападником.
Поліція просить місцевих не виходити з домівок.
Відомо, що внаслідок перестрілки двоє правоохоронців зазнали поранень.
Видання BNO News з посиланням на очевидців пише, що нападник зайшов у будівлю і відкрив вогонь по прихожанах.
Синагога була повна людей ід час суботньої служби.
Департамент міської безпеки підтвердив інформацію про стрілянину біля синагоги.
Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия, на которых видно, что немало экипажей полиции уже прибыли в синагогу.
Смотрите видео с места стрельбы в синагоге в США:
СМИ сообщают, что закрылся университет Карнеги-Меллон, который расположен неподалеку от синагоги.
25 октября в результате стрельбы, которая произошла в супермаркете американского города Джефферсонтаун, Кентукки, погибли два человека.