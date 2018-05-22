У США випустили спеціальну монету до запланованої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
У Сполучених штатах Америки випустили пам'ятний знак у вигляді монети до запланованого у червні саміту за участю президента США Дональда Трампа й лідера КНДР Кім Чен Ина.
Монета без номіналу, випущена у стилі пам'ятних жетонів. Пише видання Vox.
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"Уряд США випустив офіційну пам'ятну монету до саміту президента Дональда Трампа з Кім Чен Ином, який ще не відбувся", – повідомляє видання.
Нагадаємо, влада Північної Кореї пригрозила скасувати саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, якщо ті продовжать вимагати денуклеаризації Корейського півострова в односторонньому порядку.
Джерело: 24 Канал
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