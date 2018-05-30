У Торецьку попрощалися із загиблою через обстріл 15-річною дівчиною

У Торецьку на Донеччині попрощалися з 15-річною дівчинкою, яка загинула два дні тому від ворожого обстрілу.

Дарина стала черговою жертвою окупантів. Вони відкрили вогонь прицільно по житловим кварталам містечка Залізне. Це сталося у понеділок 29 травня. За кільк аднів до цього дівчинка відсвяткувала день народження.

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Востаннє однокласники і вчителі бачили Дар'ю в її день народження. І провели безсонну ніч, коли дізналися про трагедію.

25 травня. Вона була у школі. Це була консультація перед іспитом. Вчора в неї мав бути перший іспит. І вона приходила на консультацію. Це був її день народження. Вона посміхалася і була в хорошому настрої,

– розповів класний керівник загиблої дівчини Леонід Макаров.

Місцева влада пообіцяла не залишатись осторонь горя сім'ї. Дітям постійно розповідають про небезпеку обстрілів. По місту не били з 16 року, але в останні кілька тижнів це змінилось.