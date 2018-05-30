20:25
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В Торецке попрощались с погибшим из-за обстрела 15-летней девушкой

63 Читати новину українською

В Торецке на Донбассе простились с 15-летней девочкой, которая погибла два дня назад от вражеского обстрела.

Дарья стала очередной жертвой оккупантов. Они открыли огонь прицельно по жилым кварталам городка Зализное. Это произошло в понедельник 29 мая. За пару дней до этого девочка отпраздновала день рождения.

Читайте также: Украинские военные показали тайник боевиков в оккупированной Горловке

В последний раз одноклассники и учителя видели Дарью в ее день рождения. И провели бессонную ночь, когда узнали о трагедии.

25 мая. Она была в школе. Это была консультация перед экзаменом. Вчера у нее должен был быть первый экзамен. И она приходила на консультацию. Это был ее день рождения. Она улыбалась и была в хорошем настроении,
– рассказал классный руководитель погибшей девушки Леонид Макаров.

Местная власть пообещала не оставаться в стороне от горя семьи. Детям постоянно рассказывают об опасности обстрелов. По городу не били с 16 года, но в последние несколько недель ситуация изменилась.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил Дети
Источник: 24 КаналПро
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
сегодня, 20:01 Рассеянный склероз – болезнь молодых: симптомы, причины и диагностика
Оксана Вербіцька 49
сегодня, 19:30 "Аркадия в студию": реакция соцсетей на "воскрешение" Бабченко
262
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
922
Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали
сегодня, 19:15 Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно
Євгенія Мазур 541
Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
сегодня, 19:02 Переговоры относительно Донбасса: почему процесс остановился и когда может возобновиться?
Інна Жолобович 137
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук