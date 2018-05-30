В Торецке попрощались с погибшим из-за обстрела 15-летней девушкой

В Торецке на Донбассе простились с 15-летней девочкой, которая погибла два дня назад от вражеского обстрела.

Дарья стала очередной жертвой оккупантов. Они открыли огонь прицельно по жилым кварталам городка Зализное. Это произошло в понедельник 29 мая. За пару дней до этого девочка отпраздновала день рождения.

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В последний раз одноклассники и учителя видели Дарью в ее день рождения. И провели бессонную ночь, когда узнали о трагедии.

25 мая. Она была в школе. Это была консультация перед экзаменом. Вчера у нее должен был быть первый экзамен. И она приходила на консультацию. Это был ее день рождения. Она улыбалась и была в хорошем настроении,

– рассказал классный руководитель погибшей девушки Леонид Макаров.

Местная власть пообещала не оставаться в стороне от горя семьи. Детям постоянно рассказывают об опасности обстрелов. По городу не били с 16 года, но в последние несколько недель ситуация изменилась.